«Лилль» в меньшинстве на выезде обыграл «Ним»

Футбол 16 декабря 2018 19:00 Источник: «Советский спорт»

В матче 18-го тура чемпионата Франции «Лилль» на выезде обыграл «Ним» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Рафаэл Леау (4-я минута), Жонатан Бамба (41) и Николя Пепе (66), а у хозяев поля мячи забил Рашид Алиуи (68) и Клемент Депре (90+2).

Стоит отметить, что гости с 16-й минуты играли в меньшинстве – красную карточку получил Жозе Фонте.

«Лилль» с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Ним» расположился на десятой строчке, имея в активе 23 очка.

В следующем туре «доги» 22 декабря примут «Тулузу», а «крокодилы» в тот же день на выезде сыграют с «Ренном».