СМИ: Первый автомобиль Роналду выставлен на продажу - Советский спорт
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    • Футбол16 декабря 2018 19:13Источник: AS

    СМИ: Первый автомобиль Роналду выставлен на продажу

    Первый автомобиль нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду выставлен на продажу, сообщает AS.

    По информации издания, Роналду, будучи игроком «Манчестер Юнайтед», на вторичном рынке приобрел Audi S3 Coupe 2000 года.

    Нынешний владелец этого автомобиля выставил его на продажу и планирует выручить за автомобиль не менее 20 тысяч евро, когда стандартная цена для такой машины колеблется в диапазоне от шести до десяти тысяч евро.

    Напомним, вчера, 15 декабря Гол Роналду принес победу «Ювентусу» в туринском дерби. Всего в текущем сезоне КриРо в составе «Старой синьоры» принял участие в 21 игре во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал восемь голевых передач.

    #серия а#фк ювентус#роналду криштиану#фк манчестер юнайтед
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