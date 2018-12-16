Тьерри Анри: Матч в Лионе будет сложным, но это не помешает нам попытаться набрать очки - Советский спорт
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    • Футбол16 декабря 2018 19:29Источник: ФК «Монако»

    Тьерри Анри: Матч в Лионе будет сложным, но это не помешает нам попытаться набрать очки

    Главный тренер «Монако Тьерри Анри – о предстоящем матче 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом».

    «Этот матч в Лионе будет очень сложным. Я посетил победную игру «Лиона» в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» и она произвела на меня хорошее впечатление, но это не помешает нам попытаться набрать очки», – приводит слова Анри официальный сайт «Монако».

    Французский специалист также объявил заявку на матч: Диего Бенальо, Лоик Бадиашиль, Бенуа Бадиашиле, Джулиан Бианкон, Камиль Глик, Беньямин Хенрикс, Жемерсон, Андреа Раджи, Нассер Шадли, Александр Головин, Хан-Ноа Массенго, Кефрен Тюрам, Юри Тилеманс, Пеле, Софьян Диоп, Радамель Фалькао, Мусса Силла.

    Напомним, матч «Лион» – «Монако» состоится сегодня, 16 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

    #лига 1#фк монако#фк лион#анри тьерри
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