Тьерри Анри: Матч в Лионе будет сложным, но это не помешает нам попытаться набрать очки

Футбол 16 декабря 2018 19:29 Источник: ФК «Монако»

Главный тренер «Монако Тьерри Анри – о предстоящем матче 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом».

«Этот матч в Лионе будет очень сложным. Я посетил победную игру «Лиона» в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» и она произвела на меня хорошее впечатление, но это не помешает нам попытаться набрать очки», – приводит слова Анри официальный сайт «Монако».

Французский специалист также объявил заявку на матч: Диего Бенальо, Лоик Бадиашиль, Бенуа Бадиашиле, Джулиан Бианкон, Камиль Глик, Беньямин Хенрикс, Жемерсон, Андреа Раджи, Нассер Шадли, Александр Головин, Хан-Ноа Массенго, Кефрен Тюрам, Юри Тилеманс, Пеле, Софьян Диоп, Радамель Фалькао, Мусса Силла.

Напомним, матч «Лион» – «Монако» состоится сегодня, 16 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.