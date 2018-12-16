Юри Тилеманс: В игре с «Лионом» нужно показать характер и сражаться друг за друга

Футбол 16 декабря 2018 19:52 Источник: ФК «Монако»

Полузащитник «Монако Юри Тилеманс – о предстоящем матче 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом».

– Мы понимаем в какой мы ситуации, нам нужно как можно скорее набирать очки, поэтому нам нужно показать характер и сражаться друг за друга.

«Лион» имеет тенденцию к чередованию очень хороших выступлений, с менее хорошими, но мы отправляемся туда, чтобы выиграть, несмотря на то, что знаем насколько непросто это будет.

Каждый пытается сделать все, что в его силах, чтобы мы покинули зону вылета. Мы знаем, что можем играть намного лучше, победы на выезде пошли нам на пользу, нужно постараться продолжить эту серию, – приводит слова Тилеманса официальный сайт «Монако».

Напомним, матч «Лион» – «Монако» состоится сегодня, 16 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.