«Бетис» на выезде одержал волевую победу в матче с «Эспаньолом» - Советский спорт
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    • Футбол16 декабря 2018 20:09Источник: «Советский спорт»

    «Бетис» на выезде одержал волевую победу в матче с «Эспаньолом»

    В матче 16-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на своем поле уступил «Бетису» со счетом 1:3.

    Счет на 24-й минуте открыл нападающий хозяев поля Серхио Гарсия, на 43-й минуте форвард гостей Джовани Ло Чельсо восстановил равенстве в счете, а на 85-й минуте его одноклубник Кристиан Тельо вывел команду вперед. На 91-й минуте защитник каталонцев Оскар Дуарте установил окончательный счет в игре, забив в свои ворота.

    Стоит отметить, что на 17-й минуте Ло Чельсо не реализовал пенальти.

    «Бетис» одержал третью победу кряду в примере и с 25 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а «Эспаньол» расположился на 11-й строчке, имея в активе 21 очко.

    #испанская примера#фк бетис#фк эспаньол
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