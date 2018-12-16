«Ницца» довела беспроигрышную серию до семи матчей, вырвав ничью в игре с «Сент-Этьеном»

Футбол 16 декабря 2018 21:04 Источник: «Советский спорт»

В матче 18-го тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле сыграла вничью с «Сент-Этьеном» – 1:1.

Счет открыл нападающий гостей Луа Дьони, забивший на 53-й минуте, а у хозяев поля отличился Вилан Сиприен, реализовавший пенальти на 81-й минуте.

Стоит отметить, что на 58-й минуте защитник «орлов» Кристоф Эрей получил красную карточку за грубую игру, а через четыре минуты поле по той же причине покинул хавбек зеленых Яннис Салибюр-Илонго.

«Ницца» одержала третью ничью кряду, довела беспроигрышную серию в лиге 1 до семи игр и с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Сент-Этьен» расположился на пятой строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем туре подопечные Патрика Виейра 22 декабря на выезде сыграют «Страсбуром», а команда Жан-Луи Гассе в тот же день примет «Дижон».