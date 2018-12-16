«Наполи» вырвал победу в матче с «Кальяри», забив на 91-й минуте - Советский спорт
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    • Футбол16 декабря 2018 21:57Источник: «Советский спорт»

    «Наполи» вырвал победу в матче с «Кальяри», забив на 91-й минуте

    В матче 16-го тура чемпионата Италии «Наполи» на выезде обыграл «Кальяри» с минимальным счетом – 1:0.

    Единственный мяч у победителей встречи на 91-й минуте забил Аркадиуш Милик.

    «Наполи» довел беспроигрышную серию в чемпионате Италии до девяти игр, одержал третью победу кряду и с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Кальяри» расположился на 13-й строчке, имея в активе 17 очков.

    В следующем туре неаполитанцы 22 декабря примут СПАЛ, а красно-синие в тот же день на выезде сыграют с «Лацио».

    #серия а#фк наполи#фк кальяри
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