Жозе Моуринью: «Ливерпуль» выиграл в тот момент, когда играл не сильнее нас

Футбол 16 декабря 2018 22:29 Источник: BBC Автор: Липкин Антон

«Манчестер Юнайтед» проиграл на «Энфилде» в 17-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал матч 17-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3) на стадионе «Энфилд».

«Победила сильнейшая команда, – приводит BBC слова португальца. – Но они выиграли в тот момент матча, когда не были сильнее нас.

В первые 20 минут между командами была огромная разница. Они были лучшее и сильнее и делали все лучше нас.

Но по ходу игры интенсивность «Ливерпуля» сходила на нет. Центральные защитники били с 30-40 метров, потому что не могли сделать передачу в опасную зону.

Это был момент, когда мы, возможно, могли бы победить. Может быть, незаслуженно. Но мы пропустили после такого удара, который бы Де Хеа отразил, если бы не рикошет.

Нам удалось сравнять счет. А потом мы пропустили дважды после добиваний».

«Манчестер Юнайтед» потерпел пятое поражение в 17 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице.