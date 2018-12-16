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    • Футбол16 декабря 2018 23:16Источник: BBCАвтор: Липкин Антон

    Юрген Клопп: Я на седьмом небе от игры команды

    «Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед» в премьер-лиге.

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру команды в матче 17-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:1) на стадионе «Энфилд».

    «Я на седьмом небе от игры команды, – приводит BBC слова немца. – Ребята сыграли впечатляюще.

    «Манчестер Юнайтед» играл очень организованно, они бились и играли от обороны. Наш план был в том, чтобы играть смело и забрасывать мяч за линии.

    Время, когда появился Шакири, оказалось правильным. Нам нужен был тот, кто забил бы гол. Но как ребята бились! Это было сочетание серьезной битвы и настоящей игры в футбол с невероятно сильным соперником. «Юнайтед» не хотел играть в обороне, но мы их не выпускали оттуда».

    Напомним, дубль в составе «Ливерпуля» сделал вышедший на замену полузащитник Джердан Шакири.

    #апл#фк ливерпуль#фк манчестер юнайтед#клопп юрген#шакири джердан
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