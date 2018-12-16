Юрген Клопп: Я на седьмом небе от игры команды

Футбол 16 декабря 2018 23:16 Источник: BBC Автор: Липкин Антон

«Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед» в премьер-лиге.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру команды в матче 17-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:1) на стадионе «Энфилд».

«Я на седьмом небе от игры команды, – приводит BBC слова немца. – Ребята сыграли впечатляюще.

«Манчестер Юнайтед» играл очень организованно, они бились и играли от обороны. Наш план был в том, чтобы играть смело и забрасывать мяч за линии.

Время, когда появился Шакири, оказалось правильным. Нам нужен был тот, кто забил бы гол. Но как ребята бились! Это было сочетание серьезной битвы и настоящей игры в футбол с невероятно сильным соперником. «Юнайтед» не хотел играть в обороне, но мы их не выпускали оттуда».

Напомним, дубль в составе «Ливерпуля» сделал вышедший на замену полузащитник Джердан Шакири.