Патрик Виейра: Хотел бы размазать Балотелли по стене, но не могу, потому что я больше не игрок - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 00:02Источник: Sport24.ru

    Патрик Виейра: Хотел бы размазать Балотелли по стене, но не могу, потому что я больше не игрок

    Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра – о нападающем своей команды Марио Балотелли.

    «Что касается Марио, то я бы хотел ему ответить или просто размазать его по стене или повесить его за воротник на вешалке. Но я не могу, потому что я больше не игрок.

    Прежде чем сказать что-то, мне приходится дважды подумать, потому что это может наложить отпечаток, и я могу потерять великолепного футболиста. Я не хотел бы сказать то, о чем потом буду сожалеть. Я стараюсь быть конструктивным в общении с ним», – приводит слова Виейра Sport24.ru.

    Напомним, Балотелли в текущем сезоне принял участие в десяти играх во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

    #лига 1#фк ницца#виейра патрик#балотелли марио
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