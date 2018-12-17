Патрик Виейра: Хотел бы размазать Балотелли по стене, но не могу, потому что я больше не игрок

Футбол 17 декабря 2018 00:02 Источник: Sport24.ru

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра – о нападающем своей команды Марио Балотелли.

«Что касается Марио, то я бы хотел ему ответить или просто размазать его по стене или повесить его за воротник на вешалке. Но я не могу, потому что я больше не игрок.

Прежде чем сказать что-то, мне приходится дважды подумать, потому что это может наложить отпечаток, и я могу потерять великолепного футболиста. Я не хотел бы сказать то, о чем потом буду сожалеть. Я стараюсь быть конструктивным в общении с ним», – приводит слова Виейра Sport24.ru.

Напомним, Балотелли в текущем сезоне принял участие в десяти играх во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.