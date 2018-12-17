«Лион» – «Монако»: Головин получил красную карточку

Футбол 17 декабря 2018 00:24 Источник: «Советский спорт»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Лионом» получил прямую красную карточку.

Эпизод произошел на 47-й минуте противостояния, российский хавбек наступил на икроножную мышцу хавбеку Набилю Фекиру.

Стоит отметить, что арбитр встречи Клеман Тюрпен принял решение удалить россиянина, обратившись к VAR – системе видеопомощи арбитрам.

Напомним, Головин в текущем сезоне в составе «Монако» принял участие в 13 матчах во всех турнирах, отдал две результативные передачи и заработал три желтых карточки.