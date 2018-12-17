«Рома» обыграла «Дженоа», дважды уступая по ходу встречи

Футбол 17 декабря 2018 00:25 Источник: «Советский спорт»

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле в Риме обыграла «Дженоа» со счетом 3:2.

У победителей встречи голами отметились Федерико Фасио (31-я минута), Джастин Клюйверт (45) и Бриан Кристанте (59), а у гостей мячи забили Кшиштоф Пентек (17) и Оскар Хильемарк (33).

«Рома с 24 очками поднялась на шестое место в турнирной таблице, а «Дженоа» расположился на 16-й строчке, имея в активе 16 очков.

В следующем туре римляне 22 декабря на выезде сыграют с «Ювентусом», а «грифоны» в тот же день примут «Аталанту».

Серия А

16-й тур

«Рома» – «Дженоа» – 3:2 (2:2)

Голы: Фасио, 31; Клюйверт, 45; Кристанте, 59 – Пентек, 17; Хильемарк, 33

«Рома»: Ольсен, Коларов, Жезус, Манолас, Флоренци, Дзаньоло, Кристанте, Ундер (Сантон, 76), Нзонзи, Клюйверт (Шик, 80), Фасио.

«Дженоа»: Раду, Ромеро, Зуканович (Педру Перейра, 60), Бираски, Бесса, Ромуло (Пандев, 68), Лазович, Хильемарк, Сандро (Ролон, 65), Куаме, Пентек.

Предупреждения: Дзаньоло, 48; Шик, 87 – Зуканович, 14