«Рома» обыграла «Дженоа», дважды уступая по ходу встречи - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 00:25Источник: «Советский спорт»

    «Рома» обыграла «Дженоа», дважды уступая по ходу встречи

    В матче 16-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле в Риме обыграла «Дженоа» со счетом 3:2.

    У победителей встречи голами отметились Федерико Фасио (31-я минута), Джастин Клюйверт (45) и Бриан Кристанте (59), а у гостей мячи забили Кшиштоф Пентек (17) и Оскар Хильемарк (33).

    «Рома с 24 очками поднялась на шестое место в турнирной таблице, а «Дженоа» расположился на 16-й строчке, имея в активе 16 очков.

    В следующем туре римляне 22 декабря на выезде сыграют с «Ювентусом», а «грифоны» в тот же день примут «Аталанту».

    Серия А
    16-й тур

    «Рома» – «Дженоа» – 3:2 (2:2)

    Голы: Фасио, 31; Клюйверт, 45; Кристанте, 59 – Пентек, 17; Хильемарк, 33

    «Рома»: Ольсен, Коларов, Жезус, Манолас, Флоренци, Дзаньоло, Кристанте, Ундер (Сантон, 76), Нзонзи, Клюйверт (Шик, 80), Фасио.

    «Дженоа»: Раду, Ромеро, Зуканович (Педру Перейра, 60), Бираски, Бесса, Ромуло (Пандев, 68), Лазович, Хильемарк, Сандро (Ролон, 65), Куаме, Пентек.

    Предупреждения: Дзаньоло, 48; Шик, 87 – Зуканович, 14

    #серия а#фк рома#фк дженоа
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