«Лион» разгромил «Монако», у Головина красная карточка

Футбол 17 декабря 2018 00:53 Источник: «Советский спорт»

В матче 18-го тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле разгромил «Монако» со счетом 3:0.

У победителей встречи голами отметились Уссем Ауа (6-я минута), Набиль Фекир (34) и Ферлан Менди (59).

Стоит отметить, что гости завершали матч в меньшинстве – красную карточку за грубую игру на 47-й минуте получил российский полузащитник Александр Головин. Арбитр противостояния Клеман Тюрпен принял решение удалить россиянина, обратившись к VAR – системе видеопомощи арбитрам.

«Лион» с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице, а «Монако» расположился на 19-й строчке, имея в активе 13 очков.

В следующем туре «львы» 22 декабря на выезде сыграют с «Монпелье», а подопечные Тьерри Анри в тот же день примут «Генгам».