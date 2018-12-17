«Лион» разгромил «Монако», у Головина красная карточка - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 00:53Источник: «Советский спорт»

    «Лион» разгромил «Монако», у Головина красная карточка

    В матче 18-го тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле разгромил «Монако» со счетом 3:0.

    У победителей встречи голами отметились Уссем Ауа (6-я минута), Набиль Фекир (34) и Ферлан Менди (59).

    Стоит отметить, что гости завершали матч в меньшинстве – красную карточку за грубую игру на 47-й минуте получил российский полузащитник Александр Головин. Арбитр противостояния Клеман Тюрпен принял решение удалить россиянина, обратившись к VAR – системе видеопомощи арбитрам.

    «Лион» с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице, а «Монако» расположился на 19-й строчке, имея в активе 13 очков.

    В следующем туре «львы» 22 декабря на выезде сыграют с «Монпелье», а подопечные Тьерри Анри в тот же день примут «Генгам».

    #лига 1#фк лион#фк монако#головин александр сергеевич
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