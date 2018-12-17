Эрнесто Вальверде: Я не знаю, как назвать игру Месси - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 06:48Источник: Goal.comАвтор: Спирин Дмитрий

    Эрнесто Вальверде: Я не знаю, как назвать игру Месси

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Леванте» (5:0) в 16-м туре восхитился игрой Лионеля Месси.

    - Я доволен, потому что в прошлой выездной игре с «Леванте» мы пропустили 5 голов (4:5). Это произошло всего несколько месяцев назад, и это случилось после сезона без поражений. «Леванте» проводит отличный сезон, поэтому я уезжаю отсюда довольным.

    Месси? Я не знаю, как назвать его игру. Он тот, кто заставляет нас играть, тот, кто забивает удивительные голы. Мы просто должны наслаждаться им, - цитирует Вальверде Goal.com.

    Аргентинец в этой игре оформил хет-трик и отдал две голевые передачи.

    #вальверде эрнесто#месси лионель#фк барселона#испанская примера
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