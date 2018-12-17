Жозе Моуринью: Я устал, просто глядя на забеги Робертсона - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за годИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • НХЛ - регулярный чемпионат
    3-й период
    Ванкувер Кэнакс
    Эдмонтон Ойлерз
    3
    1
    • Футбол17 декабря 2018 06:52Источник: Goal.comАвтор: Спирин Дмитрий

    Жозе Моуринью: Я устал, просто глядя на забеги Робертсона

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 17-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3) восхитился физической готовностью футболистов мерсисайдцев.

    - Игроки «Ливерпуля» быстрые, выносливые, агрессивные и резкие. Они пробегают по 200 миль в час и с мячом, и без него. Я устал, просто глядя на забеги Робертсона! Он совершает 100-метровые спринты чуть ли не каждую минуту, это невероятно, - цитирует Моуринью Goal.com.

    После 17 туров, сыгранных в АПЛ, «МЮ» занимает 7-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 19 очков

    #фк ливерпуль#фк манчестер юнайтед#апл#моуринью жозе#робертсон эндрю
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта