Жозе Моуринью: Я устал, просто глядя на забеги Робертсона

Футбол 17 декабря 2018 06:52 Источник: Goal.com Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 17-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3) восхитился физической готовностью футболистов мерсисайдцев.

- Игроки «Ливерпуля» быстрые, выносливые, агрессивные и резкие. Они пробегают по 200 миль в час и с мячом, и без него. Я устал, просто глядя на забеги Робертсона! Он совершает 100-метровые спринты чуть ли не каждую минуту, это невероятно, - цитирует Моуринью Goal.com.

После 17 туров, сыгранных в АПЛ, «МЮ» занимает 7-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 19 очков