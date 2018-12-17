Бруно Женезио: Головин помог "Лиону"

Футбол 17 декабря 2018 07:21 Источник: Canal+ Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио оценил игру команды в матче 18-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (3:0).

- Мы начали матч так, как нам было нужно. Головин, которого удалили, помог нам, но мне понравилось, что «Лион» продолжал играть. Было важно победить после квалификации в плей-офф Лиги чемпионов в Киеве. Мне понравилось наше выступление, но я по-прежнему осторожен. Рано говорить, что мы стабильны, будем ждать, есть еще две очень важные игры, — цитирует специалиста Canal+.



"Монако" с 47-й минуты играл вдесятером после того, как российский полузащитник Александр Головин был удален с поля.