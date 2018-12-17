Бруно Женезио: Головин помог "Лиону" - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 07:21Источник: Canal+Автор: Спирин Дмитрий

    Бруно Женезио: Головин помог "Лиону"

    Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио оценил игру команды в матче 18-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (3:0).

    - Мы начали матч так, как нам было нужно. Головин, которого удалили, помог нам, но мне понравилось, что «Лион» продолжал играть. Было важно победить после квалификации в плей-офф Лиги чемпионов в Киеве. Мне понравилось наше выступление, но я по-прежнему осторожен. Рано говорить, что мы стабильны, будем ждать, есть еще две очень важные игры, — цитирует специалиста Canal+.

    "Монако" с 47-й минуты играл вдесятером после того, как российский полузащитник Александр Головин был удален с поля.

    #головин александр сергеевич#фк монако#фк лион#лига 1#Футбол-Россия
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