Карло Анчелотти: «Наполи» оправился от вылета из Лиги чемпионов

Футбол 17 декабря 2018 08:47 Источник: Sky Sport Italia Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Кальяри» (1:0) в серии А.

«Поражение от «Ливерпуля» стало тяжелым ударом, но реакцию команды я увидел задолго до сегодняшнего матча. И без победы над «Кальяри» было видно, что «Наполи» оправился от вылета из Лиги чемпионов.

У нашей команды хорошие перспективы, дела у нас идут очень хорошо, но, на мой взгляд, мы можем выступать гораздо лучше. Мы вполне конкурентоспособны. Мы играли в Лиге чемпионов, участвуем в гонке за скудетто и сыграем в Лиге Европы. Структура клуба такова, что на него не может повлиять одна победа или одно поражение.

Мечтаю встретиться в финале Лиги Европы с «Челси» Сарри, но туда еще нужно попасть», – сказал Анчелотти.