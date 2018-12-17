Карло Анчелотти: «Наполи» оправился от вылета из Лиги чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за годИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол17 декабря 2018 08:47Источник: Sky Sport ItaliaАвтор: Спирин Дмитрий

Карло Анчелотти: «Наполи» оправился от вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Кальяри» (1:0) в серии А.

«Поражение от «Ливерпуля» стало тяжелым ударом, но реакцию команды я увидел задолго до сегодняшнего матча. И без победы над «Кальяри» было видно, что «Наполи» оправился от вылета из Лиги чемпионов.

У нашей команды хорошие перспективы, дела у нас идут очень хорошо, но, на мой взгляд, мы можем выступать гораздо лучше. Мы вполне конкурентоспособны. Мы играли в Лиге чемпионов, участвуем в гонке за скудетто и сыграем в Лиге Европы. Структура клуба такова, что на него не может повлиять одна победа или одно поражение.

Мечтаю встретиться в финале Лиги Европы с «Челси» Сарри, но туда еще нужно попасть», – сказал Анчелотти.

#анчелотти карло#фк наполи#серия а
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта