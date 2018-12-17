Жерар Пике: Когда перестану получать удовольствие от того, что делаю - уйду из футбола

Футбол 17 декабря 2018 09:01 Источник: Football Espana Автор: Спирин Дмитрий

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы над «Леванте» (5:0) в 16-м туре Ла Лиги заявил, что покинет каталонский клуб, когда перестанет наслаждаться футболом.

- В последние недели мы играли лучше: пропускали мало, забивали много. Теперь мы думаем о нашей следующей игре. Мне всегда тяжело начинать сезон, но когда придет день, и я перестану получать удовольствие от того, что я делаю, я уйду.

Месси и Суарес - лучшие нападающие за последние годы. У Луиса голы в крови, а то, что делает Лео, говорит само за себя. С нападением у нас все в порядке, нужно улучшать игру в защите, - цитирует Пике Football Espana.

«Барселона» с 34 очками продолжает лидировать в чемпионате Испании.