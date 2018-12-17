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Футбол17 декабря 2018 10:29Источник: ФК «Краснодар»Автор: Спирин Дмитрий

Окриашвили покидает "Краснодар"

«Краснодар» и полузащитник Торнике Окриашвили досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«ФК «Краснодар» благодарит Торнике Окриашвили за работу и желает успехов в дальнейшей спортивной карьере», - говорится в сообщении на официальном сайте краснодарского клуба.

Грузинский футболист пополнил ряды команды в статусе свободного агента в сентябре 2016 года. С тех пор принял участие в 20 официальных матчах за «быков», забив в них три мяча и сделав одну результативную передачу.

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