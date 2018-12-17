Окриашвили покидает "Краснодар"

Футбол 17 декабря 2018 10:29 Источник: ФК «Краснодар» Автор: Спирин Дмитрий

«Краснодар» и полузащитник Торнике Окриашвили досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«ФК «Краснодар» благодарит Торнике Окриашвили за работу и желает успехов в дальнейшей спортивной карьере», - говорится в сообщении на официальном сайте краснодарского клуба.

ФК «Краснодар» и Торнике Окриашвили досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.



С 2016 года Окриашвили сыграл в 20-ти официальных матчах, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу.



Мы благодарим Торнике за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/VxR51Hb8tP — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 17 декабря 2018 г.

Грузинский футболист пополнил ряды команды в статусе свободного агента в сентябре 2016 года. С тех пор принял участие в 20 официальных матчах за «быков», забив в них три мяча и сделав одну результативную передачу.