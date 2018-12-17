Кевин де Брюйне: "Ливерпуль" будет бороться с нами за титул до конца - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 11:52Источник: Sky SportsАвтор: Спирин Дмитрий

    Кевин де Брюйне: "Ливерпуль" будет бороться с нами за титул до конца

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне считает, что «Ливерпуль» будет бороться с «горожанами» за победу в АПЛ в сезоне-2018/19 до самого конца.

    - Я не думаю, что «Ливерпуль» не сумеет поддерживать набранный ход, с чего бы? Думаю, они будут бороться за титул до конца.

    Однако я не слишком беспокоюсь по их поводу. Они будут выполнять свою работу, а нам нужно стараться выигрывать свои матчи и двигаться вперед. «Ливерпуль» же будет стараться идти с нами в ногу и наоборот. Однако пока еще рано о чем-то говорить. Никакого давления нет. Нам нужно делать свою работу, - цитирует Де Брейне Sky Sports.

    После 17 туров «Ливерпуль» идет первым в турнирной таблице с 45 очками. «Сити» отстает на 1 очко и находится на второй строчке.

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