Рой Кин: Летом Погба уйдет из "Манчестер Юнайтед"

Футбол 17 декабря 2018 12:05 Источник: Sky Sports Автор: Спирин Дмитрий

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что клуб в скором времени расстанется с полузащитником Полем Погба.

- У «МЮ» есть проблемы с игроками, они точно не находятся в своей лучшей форме. Яркий пример - Погба. Если он сидит на скамейке запасных в матче с «Ливерпулем» и не выходит на поле, то можно считать, что его дни в клубе сочтены.

Не думаю, что они будут что-то делать с Погба в январе, но летом он уйдет. И в этом нет ничего такого, он уходил из «Юнайтед» и раньше, - цитирует Кина Sky Sports.

Поль Погба, самое дорогое приобретение в истории «МЮ» (клуб заплатил «Ювентусу» 105 млн евро за переход француза в 2016 году), в этом сезоне провел 20 матчей за «красных дьяволов», забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи.

Летом Погба стал чемпионом мира в составе сборной Франции.