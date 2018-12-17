Рой Кин: Летом Погба уйдет из "Манчестер Юнайтед" - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 12:05Источник: Sky SportsАвтор: Спирин Дмитрий

    Рой Кин: Летом Погба уйдет из "Манчестер Юнайтед"

    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что клуб в скором времени расстанется с полузащитником Полем Погба.

    - У «МЮ» есть проблемы с игроками, они точно не находятся в своей лучшей форме. Яркий пример - Погба. Если он сидит на скамейке запасных в матче с «Ливерпулем» и не выходит на поле, то можно считать, что его дни в клубе сочтены.

    Не думаю, что они будут что-то делать с Погба в январе, но летом он уйдет. И в этом нет ничего такого, он уходил из «Юнайтед» и раньше, - цитирует Кина Sky Sports.

    Поль Погба, самое дорогое приобретение в истории «МЮ» (клуб заплатил «Ювентусу» 105 млн евро за переход француза в 2016 году), в этом сезоне провел 20 матчей за «красных дьяволов», забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи.

    Летом Погба стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

    #погба поль#фк манчестер юнайтед#кин рой#апл#Возможные трансферы
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