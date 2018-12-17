Ильзат Ахметов: Спасибо ЦСКА за возможность и за шанс, что они мне дали

Футбол 17 декабря 2018 12:36 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил премию «Первая пятерка» как лучший молодой игрок российской премьер-лиги в 2018 году.

«Я очень рад и счастлив получить награду. Рад, что удается реализовываться и прогрессировать. Спасибо тренерскому штабу и всему ЦСКА за возможность и за шанс, что они мне дали. Спасибо всем за поддержку. Хочется и дальше развиваться и получать награды, но командные награды и командная игра стоит на первом месте. Впереди предстоит большая работа», - цитирует Ахметова «Р-Спорт».

В числе номинантов на премию также были полузащитник ЦСКА Иван Обляков (177 баллов), защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111) и вратарь «Спартака» Александр Максименко (104).

На счету 20-летнего Ахметова в нынешнем сезоне 18 матчей за ЦСКА, в которых он отдал три результативные передачи.