Ильзат Ахметов: Спасибо ЦСКА за возможность и за шанс, что они мне дали - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 12:36Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Ильзат Ахметов: Спасибо ЦСКА за возможность и за шанс, что они мне дали

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил премию «Первая пятерка» как лучший молодой игрок российской премьер-лиги в 2018 году.

    «Я очень рад и счастлив получить награду. Рад, что удается реализовываться и прогрессировать. Спасибо тренерскому штабу и всему ЦСКА за возможность и за шанс, что они мне дали. Спасибо всем за поддержку. Хочется и дальше развиваться и получать награды, но командные награды и командная игра стоит на первом месте. Впереди предстоит большая работа», - цитирует Ахметова «Р-Спорт».

    В числе номинантов на премию также были полузащитник ЦСКА Иван Обляков (177 баллов), защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111) и вратарь «Спартака» Александр Максименко (104).

    На счету 20-летнего Ахметова в нынешнем сезоне 18 матчей за ЦСКА, в которых он отдал три результативные передачи.

    #ахметов ильзат#фк цска#Первая пятерка#рпл#Футбол-Россия
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