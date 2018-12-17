Унаи Эмери: Если не обыгрывать такие команды как "Саутгемптон", "Арсенал" не пробьется в Лигу чемпионов - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 12:40Источник: BBCАвтор: Спирин Дмитрий

    Унаи Эмери: Если не обыгрывать такие команды как "Саутгемптон", "Арсенал" не пробьется в Лигу чемпионов

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги матча с «Саутгемптоном» (2:3) в АПЛ.

    - Мы могли проиграть когда угодно, и это случилось сегодня. Но если не побеждать в таких матчах, то нам не попасть в топ-4.

    У нас была серия из 22 игр без поражений, и мы только пятые. Это говорит о том, что другие команды очень хороши.

    Другие, как правило, побеждают, а нам нужно идти своим путем и продолжать строить команду. Задача – быть вверху, но знаем, что это нелегко, поскольку конкуренты обладают высоким уровнем.

    Нам нужно спрашивать с себя самым серьезным образом, – сказал Эмери в интервью BBC.

    Лондонцы прервали серию из 22 игр без поражений, уступив впервые за четыре месяца.

    #эмери унаи#фк арсенал лондон#апл#фк саутгемптон
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