Унаи Эмери: Если не обыгрывать такие команды как "Саутгемптон", "Арсенал" не пробьется в Лигу чемпионов

Футбол 17 декабря 2018 12:40 Источник: BBC Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги матча с «Саутгемптоном» (2:3) в АПЛ.

- Мы могли проиграть когда угодно, и это случилось сегодня. Но если не побеждать в таких матчах, то нам не попасть в топ-4.

У нас была серия из 22 игр без поражений, и мы только пятые. Это говорит о том, что другие команды очень хороши.

Другие, как правило, побеждают, а нам нужно идти своим путем и продолжать строить команду. Задача – быть вверху, но знаем, что это нелегко, поскольку конкуренты обладают высоким уровнем.

Нам нужно спрашивать с себя самым серьезным образом, – сказал Эмери в интервью BBC.

Лондонцы прервали серию из 22 игр без поражений, уступив впервые за четыре месяца.