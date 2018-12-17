Жозе Моуринью: Погба не претендовал на место в основе на матч с «Ливерпулем» - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 12:41Источник: Goal.comАвтор: Сметанникова Дарья

    Жозе Моуринью: Погба не претендовал на место в основе на матч с «Ливерпулем»

    «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» (1:3) в 17-м туре английской премьер-лиги.

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, почему не выпустил на поле полузащитника Поля Погба.

    «Погба не претендовал на место в основном составе. В настоящий момент я полностью доволен Неманьей Матичем, Джесси Лингардом и Андером Эррерой.

    Что касается Ромелу Лукаку, то он провел неплохой матч. Боролся, двигался и создал момент с голом. Иногда ему не удается делать правильное первое касание, из-за чего мяч достается сопернику, но Ромелу исправился. Он продолжает прогрессировать», - приводит слова Моуринью Goal.com.

    «Манчестер Юнайтед» после 17 туров АПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.

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