Жозе Моуринью: Погба не претендовал на место в основе на матч с «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» (1:3) в 17-м туре английской премьер-лиги.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, почему не выпустил на поле полузащитника Поля Погба.
«Погба не претендовал на место в основном составе. В настоящий момент я полностью доволен Неманьей Матичем, Джесси Лингардом и Андером Эррерой.
Что касается Ромелу Лукаку, то он провел неплохой матч. Боролся, двигался и создал момент с голом. Иногда ему не удается делать правильное первое касание, из-за чего мяч достается сопернику, но Ромелу исправился. Он продолжает прогрессировать», - приводит слова Моуринью Goal.com.
«Манчестер Юнайтед» после 17 туров АПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.