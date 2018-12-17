Икер Касильяс: Когда становится понятным, что тренер больше не может руководить командой? - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 13:02Автор: Липкин Антон

    Икер Касильяс: Когда становится понятным, что тренер больше не может руководить командой?

    Испанец отреагировал на очередное поражение «Манчестер Юнайтед» под руководством Моуринью.

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс намекнул на неудачную работу своего бывшего главного тренера по «Реалу» Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед».

    «Согласно одной португальской газеты, кто-то сказал, что такой игрок, как я (37 лет) близок к завершению карьеры. Полностью согласен с этим!

    У меня есть вопрос к этой газете. А в случае с тренерами, когда и в какой момент становится понятным, что он больше не может руководить и тренировать команду?», – написал испанец.

    Напомним, ранее Моуринью заявил, что у него был конфликт с Касильясом, карьера которого подходит к концу.

    В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» (1:3) на стадионе «Энфилд», потерпев пятое поражение в 17 турах премьер-лиги.

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