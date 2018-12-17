Икер Касильяс: Когда становится понятным, что тренер больше не может руководить командой?

Футбол 17 декабря 2018 13:02 Автор: Липкин Антон

Испанец отреагировал на очередное поражение «Манчестер Юнайтед» под руководством Моуринью.

Голкипер «Порту» Икер Касильяс намекнул на неудачную работу своего бывшего главного тренера по «Реалу» Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед».

«Согласно одной португальской газеты, кто-то сказал, что такой игрок, как я (37 лет) близок к завершению карьеры. Полностью согласен с этим!

У меня есть вопрос к этой газете. А в случае с тренерами, когда и в какой момент становится понятным, что он больше не может руководить и тренировать команду?», – написал испанец.

Según un diario portugués alguien dijo que un jugador como yo ( 37 años ) está al final de su carrera. Completamente de acuerdo!Mi pregunta es,para ese periódico:

En el caso de los entrenadores, cuando y en qué momento se ve que ya no están para dirigir un equipo o entrenar? — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 16, 2018

Напомним, ранее Моуринью заявил, что у него был конфликт с Касильясом, карьера которого подходит к концу.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» (1:3) на стадионе «Энфилд», потерпев пятое поражение в 17 турах премьер-лиги.