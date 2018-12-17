Юрий Семин: Работу с мячом Анны Вяхиревой можно сравнить разве что с дриблингом Месси!

Футбол 17 декабря 2018 13:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Женская сборная России по гандболу проиграла в финале чемпионата Европы команде Франции (21:24).

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил женскую сборную по гандболу и ее тренера Евгения Трефилова с серебряными медалями чемпионата Европы.

«Хочу поздравить Евгения Трефилова и женскую сборную России по гандболу. Серебро Чемпионата Европы — это отличный результат, а финальный шаг вы сделаете через два года. С такой командой это реально. Работу с мячом Анны Вяхиревой можно сравнить разве что с дриблингом Месси!

Смотрел матчи, переживал и получил большое удовольствие. Спасибо!», - написал Семин в своем инстаграме.