Юрий Семин: Работу с мячом Анны Вяхиревой можно сравнить разве что с дриблингом Месси!

Женская сборная России по гандболу проиграла в финале чемпионата Европы команде Франции (21:24).
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил женскую сборную по гандболу и ее тренера Евгения Трефилова с серебряными медалями чемпионата Европы.
«Хочу поздравить Евгения Трефилова и женскую сборную России по гандболу. Серебро Чемпионата Европы — это отличный результат, а финальный шаг вы сделаете через два года. С такой командой это реально. Работу с мячом Анны Вяхиревой можно сравнить разве что с дриблингом Месси!
Смотрел матчи, переживал и получил большое удовольствие. Спасибо!», - написал Семин в своем инстаграме.
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Хочу поздравить Евгения Трефилова и женскую сборную России по гандболу. Серебро Чемпионата Европы — это отличный результат, а финальный шаг вы сделаете через два года. С такой командой это реально. Работу с мячом Анны Вяхиревой можно сравнить разве что с дриблингом Месси! Смотрел матчи, переживал и получил большое удовольствие. Спасибо!
Публикация от Юрий Семин (@seminup)