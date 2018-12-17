Юрий Семин: Работу с мячом Анны Вяхиревой можно сравнить разве что с дриблингом Месси! - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 13:12Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Юрий Семин: Работу с мячом Анны Вяхиревой можно сравнить разве что с дриблингом Месси!

    Женская сборная России по гандболу проиграла в финале чемпионата Европы команде Франции (21:24).

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил женскую сборную по гандболу и ее тренера Евгения Трефилова с серебряными медалями чемпионата Европы.

    «Хочу поздравить Евгения Трефилова и женскую сборную России по гандболу. Серебро Чемпионата Европы — это отличный результат, а финальный шаг вы сделаете через два года. С такой командой это реально. Работу с мячом Анны Вяхиревой можно сравнить разве что с дриблингом Месси!

    Смотрел матчи, переживал и получил большое удовольствие. Спасибо!», - написал Семин в своем инстаграме.

    #семин юрий#фк локомотив#рпл#Футбол-Россия#женская сборная россии по гандболу#трефилов евгений#чемпионат европы по гандболу среди женщин
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