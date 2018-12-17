Андрей Аршавин: С «Газпром Ареной» я еще не сросся - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 13:20Источник: «Foot'больные люди»Автор: Липкин Антон

    Андрей Аршавин: С «Газпром Ареной» я еще не сросся

    Бывший полузащитник клуба получил в «Зените» административную должность.

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от нового стадиона клуба – «Газпром Арены».

    «Я с ним еще не сросся, – сказал Аршавин в программе «Foot'больные люди» на YouTube. – В первый раз – когда нас пригласили на празднование десятилетия чемпионства – у меня создалось чувство, что футбольное поле и трибуны находятся отдельно друг от друга. А когда на поле играл за «Кайрат» с «Зенитом», мне, наоборот, показалось, что все круто: люди кричат, орут – все звуки не отдельно друг от друга. Сейчас же, придя на игру с «Рубином», мне опять показалось, что трибуны отдельно: кричат только с одной стороны, с трех других – все камерно.

    Мне кажется, футболисты на поле не ощущают целостность, и это не придает им такого заряда, который был на «Петровском». Такие мои первые ощущения.

    Но я все время был, когда крыша была закрыта. Теперь хотел бы оказаться на стадионе, когда крыша будет открытой».

    Напомним, в воскресенье стало известно, что завершивший карьеру Аршавин возглавит в «Зените» проект «Сириус».

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