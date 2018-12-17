Ильзат Ахметов: У ЦСКА есть возможность побороться за чемпионство - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 13:37Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Ильзат Ахметов: У ЦСКА есть возможность побороться за чемпионство

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов оценил шансы команды на чемпионство в текущем сезоне.

    «У нас теперь есть возможность направить все силы в чемпионат и отрыв от лидера небольшой, так что есть возможность побороться за чемпионство. Будем работать на сборах и готовиться серьезно, потому что возможность стать чемпионами у нас есть», - приводит слова Ахметова «Р-Спорт».

    После 17 туров российской премьер-лиги ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

    Напомним, Ахметов получил премию «Первая пятерка» как лучший молодой игрок российской премьер-лиги в 2018 году. На счету 20-летнего хавбека в нынешнем сезоне 18 матчей за ЦСКА, в которых он отдал три результативные передачи.

    #ахметов ильзат#фк цска#рпл#Футбол-Россия
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