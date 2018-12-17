Ильзат Ахметов: У ЦСКА есть возможность побороться за чемпионство

Футбол 17 декабря 2018 13:37 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов оценил шансы команды на чемпионство в текущем сезоне.

«У нас теперь есть возможность направить все силы в чемпионат и отрыв от лидера небольшой, так что есть возможность побороться за чемпионство. Будем работать на сборах и готовиться серьезно, потому что возможность стать чемпионами у нас есть», - приводит слова Ахметова «Р-Спорт».

После 17 туров российской премьер-лиги ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

Напомним, Ахметов получил премию «Первая пятерка» как лучший молодой игрок российской премьер-лиги в 2018 году. На счету 20-летнего хавбека в нынешнем сезоне 18 матчей за ЦСКА, в которых он отдал три результативные передачи.