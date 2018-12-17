Андрей Аршавин: Когда говорят о конфликтах в «Спартаке» – это плохо и для команды, и для всей лиги

Футбол 17 декабря 2018 14:08 Источник: «Foot'больные люди» Автор: Липкин Антон

Бывший полузащитник «Зенита» высказался о Каррере и «Спартаке».

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался об итальянском тренере Массимо Каррере, который тренировал «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018-го.

«Каррера мне симпатичен, – сказал Аршавин в программе «Foot'больные люди» на YouTube. – Я сужу по тому, как «Спартак» играл, как он руководил командой во время матчей, какие решения принимал, какой состав ставил.

Каррера не боялся выпускать молодых футболистов, оставлять в запасе Адриано и Зе Луиша. То, что у них там случилось, это их семейная история. Сейчас уже до правды не докопаешься, да и смысла в этом нет.

Когда сейчас говорят о «Спартаке» – это больше про конфликты, а не про футбол. И это плохо, как для команды, так и для лиги в целом».

Напомним, под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом России (2017) и обладателем Суперкубка страны (2017).