Андрей Аршавин: Когда говорят о конфликтах в «Спартаке» – это плохо и для команды, и для всей лиги - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 14:08Источник: «Foot'больные люди»Автор: Липкин Антон

    Андрей Аршавин: Когда говорят о конфликтах в «Спартаке» – это плохо и для команды, и для всей лиги

    Бывший полузащитник «Зенита» высказался о Каррере и «Спартаке».

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался об итальянском тренере Массимо Каррере, который тренировал «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018-го.

    «Каррера мне симпатичен, – сказал Аршавин в программе «Foot'больные люди» на YouTube. – Я сужу по тому, как «Спартак» играл, как он руководил командой во время матчей, какие решения принимал, какой состав ставил.

    Каррера не боялся выпускать молодых футболистов, оставлять в запасе Адриано и Зе Луиша. То, что у них там случилось, это их семейная история. Сейчас уже до правды не докопаешься, да и смысла в этом нет.

    Когда сейчас говорят о «Спартаке» – это больше про конфликты, а не про футбол. И это плохо, как для команды, так и для лиги в целом».

    Напомним, под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом России (2017) и обладателем Суперкубка страны (2017).

    #рпл#фк спартак#аршавин андрей#каррера массимо#адриано луис#зе луиш#Футбол-Россия
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