«Спартак» проведет четыре сбора в перерыве чемпионата России - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 14:30Источник: ФК «Спартак»Автор: Сметанникова Дарья

    «Спартак» проведет четыре сбора в перерыве чемпионата России

    Стали известны планы «Спартака» в перерыве чемпионата России.

    Отпуск «Спартака» продлится до 8 января. В этот день футболисты пройдут углубленный медицинский осмотр.

    Первый сбор пройдет в Дубае с 9 по 16 января. На последний день сбора запланировал товарищеский матч.

    С 19 по 29 января команда Олега Кононова проведет сбор в Катаре. В рамках этого сбора «Спартак» примет участие в турнире Кубок МАТЧ ПРЕМЬЕР. 21 января красно-белые сыграют с «Ростовом», 25-го — с «Зенитом», 29-го — с «Локомотивом».

    Третий сбор состоится в турецком Белеке со 2 по 12 февраля. Предварительные даты товарищеских матчей — 5, 8 и 9 февраля.

    Место и сроки проведения четвертого сбора пока не утверждены.

    #фк спартак#рпл#Футбол-Россия#кононов олег
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