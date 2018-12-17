«Спартак» проведет четыре сбора в перерыве чемпионата России

Футбол 17 декабря 2018 14:30 Источник: ФК «Спартак» Автор: Сметанникова Дарья

Стали известны планы «Спартака» в перерыве чемпионата России.

Отпуск «Спартака» продлится до 8 января. В этот день футболисты пройдут углубленный медицинский осмотр.

Первый сбор пройдет в Дубае с 9 по 16 января. На последний день сбора запланировал товарищеский матч.

С 19 по 29 января команда Олега Кононова проведет сбор в Катаре. В рамках этого сбора «Спартак» примет участие в турнире Кубок МАТЧ ПРЕМЬЕР. 21 января красно-белые сыграют с «Ростовом», 25-го — с «Зенитом», 29-го — с «Локомотивом».

Третий сбор состоится в турецком Белеке со 2 по 12 февраля. Предварительные даты товарищеских матчей — 5, 8 и 9 февраля.

Место и сроки проведения четвертого сбора пока не утверждены.