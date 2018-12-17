Юрген Клопп: Для меня здорово поехать в Германию

Футбол 17 декабря 2018 15:56 Источник: ФК «Ливерпуль» Автор: Сметанникова Дарья

«Ливерпуль» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Баварией».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги жеребьевки.

«Изначально было понятно, что это будет сложная жеребьевка. Очевидно, что «Бавария» является топ-командой. Для меня здорово поехать в Германию. У «Ливерпуля» есть время для подготовки к играм. Надеюсь, все наши игроки будут готовы к матчам. С нетерпением жду игр.

Мы все знаем стадион в Мюнхене. Атмосфера будет отличная. Полет не слишком долгий, так что это хорошая поездка для наших болельщиков», - приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Первый матч между командами состоится 19 февраля в Ливерпуле, ответная – 13 марта в Мюнхене.