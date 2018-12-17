Юрген Клопп: Для меня здорово поехать в Германию - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 15:56Источник: ФК «Ливерпуль»Автор: Сметанникова Дарья

    Юрген Клопп: Для меня здорово поехать в Германию

    «Ливерпуль» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Баварией».

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги жеребьевки.

    «Изначально было понятно, что это будет сложная жеребьевка. Очевидно, что «Бавария» является топ-командой. Для меня здорово поехать в Германию. У «Ливерпуля» есть время для подготовки к играм. Надеюсь, все наши игроки будут готовы к матчам. С нетерпением жду игр.

    Мы все знаем стадион в Мюнхене. Атмосфера будет отличная. Полет не слишком долгий, так что это хорошая поездка для наших болельщиков», - приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

    Первый матч между командами состоится 19 февраля в Ливерпуле, ответная – 13 марта в Мюнхене.

    #клопп юрген#фк ливерпуль#фк бавария#лига чемпионов
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