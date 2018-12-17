Юрий Газзаев покинул пост главного тренера и гендиректора владикавказского «Спартака» - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 16:00Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Юрий Газзаев покинул пост главного тренера и гендиректора владикавказского «Спартака»

    Юрий Газзаев покинул «Спартак-Владикавказ» по собственному желанию.

    «Покидаю клуб по собственному желанию. Я принял такое решение в связи с семейными обстоятельствами. Заявление пока не написал, сейчас нахожусь в Железноводске», - цитирует Газзаева Ossetia News.

    Сменить Газзаева на посту главного тренера «Спартака-Владикавказ» может известный осетинский футболист Спартак Гогниев.

    Газзаев исполнял обязанности главного тренера и генерального директора клуба с января 2018 года. До осетинского клуба он тренировал астраханский «Волгарь».

    После 15 туров ПФЛ «Спартак-Владикавказ» занимает 12-е место в зоне «Юг», имея в активе 12 очков.

    #газзаев юрий#фк спартак владикавказ#второй дивизион (пфл)#гогниев спартак#Футбол-Россия
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