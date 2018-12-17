Сергей Семак: Всех может ввести в заблуждение турнирное положение «Фенербахче» в чемпионате - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 16:03Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Сергей Семак: Всех может ввести в заблуждение турнирное положение «Фенербахче» в чемпионате

    «Зенит» на стадии 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Фенербахче».

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог жеребьевки.

    «Нам достался действительно серьезный соперник. Всех может ввести в заблуждение турнирное положение «Фенербахче» в чемпионате. Однако если посмотреть на состав, то можно будет понять, что там собраны серьезные футболисты. В Турции играть всегда тяжело. Могло быть хуже, могло быть и лучше. Всегда лучше играть первый матч на выезде, чтобы можно было поправить результат во втором матче. Плюс всегда можно сыграть по результату первой встречи. Будем ли менять подготовку? Подготовка уже спланирована, и мы проведем ее так, чтобы нам было комфортно играть», - цитирует Семака «Матч ТВ».

    «Фенербахче», за который выступает защитник сборной России Роман Нойштедтер, стал вторым в группе D Лиги Европы. В шести матчах вице-чемпионы Турции набрали восемь очков. В нынешнем сезоне национального чемпионата команда идет на 17-м месте, набрав 14 очков в 15 матчах.

    Первый матч пройдет 14 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, ответный – 21 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

    #семак сергей#фк зенит#фк фенербахче#лига европы#Футбол-Россия#чемпионат турции по футболу
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