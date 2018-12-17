Мурад Мусаев: Лично я хотел бы сыграть с «Интером», за «Байером» не следили - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 16:10Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Мурад Мусаев: Лично я хотел бы сыграть с «Интером», за «Байером» не следили

    «Краснодар» на стадии 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Байером».

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал итог жеребьевки.

    «Все команды хорошие, но лично я хотел бы сыграть с «Интером». Мы рады любому сопернику. Даже те команды, у кого нет большого имени показывают отличный футбол в последние годы. Со всеми будет сложно. «Байер»? Не следил за ними. Понимаем, что в этой команде собраны футболисты достаточно высокого уровня. Там есть ребята, которые стоят и по 45 миллионов, и по 55 миллионов. То есть это команда, которая может играть в атакующий и яркий футбол. Так было в прошлом году. Сейчас еще больше углубимся, чтобы понять какие у нас шансы.

    Матчи против «Севильи» на групповом этапе показали, что мы можем играть с любым соперником. Мы максимально дисциплинированы и отдаем все для победы. Шансы у нас есть, и все зависит от нас. На втором сборе у нас будет три игры, поэтому надеемся, что у нас будет достаточно сил, чтобы подойти к встречам с «Байером» в хорошей форме», - цитирует Мусаева «Матч ТВ».

    Первый матч «Краснодар» проведет дома 14 февраля, ответный состоится 21 февраля в Ливеркузене. Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку (Азербайджан).

    «Краснодар» на групповом этапе Лиги Европы занял второе место, набрав 12 очков. Его соперник по плей-офф «Байер» (13 баллов) стал первым, обогнав «Цюрих», АЕК и «Лудогорец».

    #мусаев мурад#фк краснодар#фк байер#лига европы#Футбол-Россия
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