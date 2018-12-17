Лунев – о жеребьевке Лиги Европы: Интересно будет встретиться с Нойштедтером - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 16:14Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Лунев – о жеребьевке Лиги Европы: Интересно будет встретиться с Нойштедтером

    «Зенит» на стадии 1/8 финала Лиги Европы сыграет с «Фенербахче».

    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал итог жеребьевки.

    «Очень любопытный жребий. Интересно будет встретиться с Ромой Нойштедтером. Жалко, что из «Фенербахче» наш бывший зенитовец Жулиано уже уехал. В целом же соперник очень серьезный, да и в Турции играть всегда не просто. Но, само-собой, мы постараемся выйти в следующий раунд Лиги Европы», - цитирует Лунева «Матч ТВ».

    «Фенербахче», за который выступает защитник сборной России Роман Нойштедтер, стал вторым в группе D Лиги Европы. В шести матчах вице-чемпионы Турции набрали восемь очков. В нынешнем сезоне национального чемпионата команда идет на 17-м месте, набрав 14 очков в 15 матчах.

    Первый матч пройдет 14 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, ответный – 21 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

    #лунев андрей#нойштедтер роман#фк фенербахче#фк зенит#лига европы#Футбол-Россия
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