Лунев – о жеребьевке Лиги Европы: Интересно будет встретиться с Нойштедтером

Футбол 17 декабря 2018 16:14 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

«Зенит» на стадии 1/8 финала Лиги Европы сыграет с «Фенербахче».

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал итог жеребьевки.

«Очень любопытный жребий. Интересно будет встретиться с Ромой Нойштедтером. Жалко, что из «Фенербахче» наш бывший зенитовец Жулиано уже уехал. В целом же соперник очень серьезный, да и в Турции играть всегда не просто. Но, само-собой, мы постараемся выйти в следующий раунд Лиги Европы», - цитирует Лунева «Матч ТВ».

«Фенербахче», за который выступает защитник сборной России Роман Нойштедтер, стал вторым в группе D Лиги Европы. В шести матчах вице-чемпионы Турции набрали восемь очков. В нынешнем сезоне национального чемпионата команда идет на 17-м месте, набрав 14 очков в 15 матчах.

Первый матч пройдет 14 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, ответный – 21 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.