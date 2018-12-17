«Байер» отреагировал на попадание на «Краснодар» мемом из «Игры престолов» - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 16:17Источник: ФК «Байер»Автор: Липкин Антон

    «Байер» отреагировал на попадание на «Краснодар» мемом из «Игры престолов»

    «Байер» и «Краснодар» сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Байер» отреагировал на итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, которая в понедельник прошла в Ньоне.

    Клуб разместил в социальных сетях гифку с изображением персонажа сериала «Игра престолов» Джона Сноу, подписав ее: «Когда понимаешь, что придется играть в России в феврале».

    Через некоторое время «Байер» добавил комментарий: «Хотя на самом деле они находятся намного южнее, чем мы в Леверкузене. Возможно, будет не так плохо».

    Первый матч пройдет 14 февраля на стадионе «Краснодар», ответный – 21 февраля на «БайАрене» в Леверкузене.

    Напомним, «Байер» занял первое место в группе A, набрав 13 очков в шести матчах.

    #лига европы#фк байер#фк краснодар#бундеслига#рпл#Футбол-Россия
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