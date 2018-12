«Байер» отреагировал на попадание на «Краснодар» мемом из «Игры престолов»

«Байер» отреагировал на итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, которая в понедельник прошла в Ньоне.

Клуб разместил в социальных сетях гифку с изображением персонажа сериала «Игра престолов» Джона Сноу, подписав ее: «Когда понимаешь, что придется играть в России в феврале».

When you realize you’re playing in Russia in February... #UEL pic.twitter.com/tK3XI1GHCp

Через некоторое время «Байер» добавил комментарий: «Хотя на самом деле они находятся намного южнее, чем мы в Леверкузене. Возможно, будет не так плохо».

They’re actually further south than we are in Leverkusen. Maybe it won’t be so bad 😅