Юрий Газинский: «Байер» — не самый сильный соперник из тех, что могли нам достаться - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 16:17Источник: ФК «Краснодар»Автор: Сметанникова Дарья

    Юрий Газинский: «Байер» — не самый сильный соперник из тех, что могли нам достаться

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал итог жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой им предстоит сыграть с «Байером».

    «Наверное, «Байер» — не самый сильный соперник из тех, что могли нам достаться. Но и уж точно — далеко не самый слабый. И вообще, на этой стадии слабых в принципе быть не может, тем более что российским командам всегда непросто играть с немецкими, и «Краснодар» в этом убеждался не раз на собственном опыте. Что ж, будем готовиться к серьезным сражениям. Надеюсь, что матчи получатся интересными», - приводит слова Газинского пресс-служба «Краснодара».

    Первый матч «Краснодар» проведет дома 14 февраля, ответный состоится 21 февраля в Ливеркузене. Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку (Азербайджан).

    #газинский юрий#фк краснодар#фк байер#лига европы#Футбол-Россия
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