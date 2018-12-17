Юрий Газинский: «Байер» — не самый сильный соперник из тех, что могли нам достаться

Футбол 17 декабря 2018 16:17 Источник: ФК «Краснодар» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал итог жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой им предстоит сыграть с «Байером».

«Наверное, «Байер» — не самый сильный соперник из тех, что могли нам достаться. Но и уж точно — далеко не самый слабый. И вообще, на этой стадии слабых в принципе быть не может, тем более что российским командам всегда непросто играть с немецкими, и «Краснодар» в этом убеждался не раз на собственном опыте. Что ж, будем готовиться к серьезным сражениям. Надеюсь, что матчи получатся интересными», - приводит слова Газинского пресс-служба «Краснодара».

Первый матч «Краснодар» проведет дома 14 февраля, ответный состоится 21 февраля в Ливеркузене. Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку (Азербайджан).