Агент: Окриашвили принес немало пользы «Краснодару», вспомнить только два гола «Зениту» и «Севилье»

Футбол 17 декабря 2018 16:20 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Футболист выступал за "быков" с 2016 года.

Тимур Лепсая, представитель грузинского полузащитника Торнике Окриашвили, рассказал об уходе игрока из "Краснодара".

«Это было обоюдное решение. Окриашвили не совсем устраивало то игровое время, которое он получал. И мы благодарны руководству «Краснодара», что они пошли навстречу.

Хотелось бы также поблагодарить клуб, они в свое время проявили доверие и пригласили Окриашвили в команду. «Краснодар» – это суперклуб, где все налажено на высоком уровне. Мы благодарны Сергею Галицкому и Владимиру Хашигу за то, что они доверились нашему футболисту. Я думаю, что они об этом не жалеют.

Окриашвили принес немало пользы клубу, также принес эмоциональные моменты краснодарским болельщикам. Вспомнить только два потрясающих гола в его исполнении «Зениту» и «Севилье». Он всегда отдавался игре. Поэтому, видимо, исходя из его отношения, руководители «Краснодара» пошли ему на встречу и приняли обоюдное решение.

Окриашвили человек амбициозный, он хочет находиться на поле максимальное количество времени. Соответственно, приняли такое решение и расстались друзьями. Мы хотим поблагодарить краснодарских болельщиков, которые всегда с особой теплотой относились к Окриашвили.

Сейчас Окриашвили в отпуске, мы занимаемся его делами. Безусловно, есть к нему интерес от клубов, как со стороны российских, так и с европейских. Поэтому я думаю, что без работы он не останется», – сказал Лепсая, чьи слова приводит Sport24.ru.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 7 матчей и забил 2 гола.