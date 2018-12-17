Агент: Окриашвили принес немало пользы «Краснодару», вспомнить только два гола «Зениту» и «Севилье» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 22:30
    Аталанта
    Лацио
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 23:00
    Алавес
    Атлетик Б
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 00:00
    Франция
    Норвегия
    0
    0
    • Футбол17 декабря 2018 16:20Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

    Агент: Окриашвили принес немало пользы «Краснодару», вспомнить только два гола «Зениту» и «Севилье»

    Футболист выступал за "быков" с 2016 года.

    Тимур Лепсая, представитель грузинского полузащитника Торнике Окриашвили, рассказал об уходе игрока из "Краснодара".

    «Это было обоюдное решение. Окриашвили не совсем устраивало то игровое время, которое он получал. И мы благодарны руководству «Краснодара», что они пошли навстречу.

    Хотелось бы также поблагодарить клуб, они в свое время проявили доверие и пригласили Окриашвили в команду. «Краснодар» – это суперклуб, где все налажено на высоком уровне. Мы благодарны Сергею Галицкому и Владимиру Хашигу за то, что они доверились нашему футболисту. Я думаю, что они об этом не жалеют.

    Окриашвили принес немало пользы клубу, также принес эмоциональные моменты краснодарским болельщикам. Вспомнить только два потрясающих гола в его исполнении «Зениту» и «Севилье». Он всегда отдавался игре. Поэтому, видимо, исходя из его отношения, руководители «Краснодара» пошли ему на встречу и приняли обоюдное решение.

    Окриашвили человек амбициозный, он хочет находиться на поле максимальное количество времени. Соответственно, приняли такое решение и расстались друзьями. Мы хотим поблагодарить краснодарских болельщиков, которые всегда с особой теплотой относились к Окриашвили.

    Сейчас Окриашвили в отпуске, мы занимаемся его делами. Безусловно, есть к нему интерес от клубов, как со стороны российских, так и с европейских. Поэтому я думаю, что без работы он не останется», – сказал Лепсая, чьи слова приводит Sport24.ru.

    В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 7 матчей и забил 2 гола.

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк краснодар#окриашвили торнике
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта