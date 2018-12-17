Сергей Ташуев: «Зениту» в матчах с «Фенербахче» нужен игрок стиля Кокорина - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 16:25Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Сергей Ташуев: «Зениту» в матчах с «Фенербахче» нужен игрок стиля Кокорина

    Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал итог жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой «Зенит» сыграет с «Фенербахче».

    «У «Фенербахче» сменился тренер, ситуация тоже непростая. Возможно, структура игры претерпит изменения. У «Фенербахче» сейчас не все хорошо в чемпионате, и сейчас турки сделают акцент на Лигу Европы. Да и у «Зенита» не совсем качественное завершение сезона, и ему однозначно надо усиливаться, особенно в группе атаки. Казалось бы, есть Артем Дзюба, но и больше никого за спиной. Дзюбу за спиной клонирует Антон Заболотный, но это не большая разница между ними. Нужно брать нападающего более быстрого.

    Отсутствие Александра Кокорина сказывается, им нужен такого стиля нападающий, который влетает из глубины. Такого нападающего сейчас нет. Если усилятся, и игра в нападении станет более подвижной и креативной, будет баланс между линиями, а также будет правильная подготовка, ведь есть проблемы в переходе из обороны в атаку, тогда «Фенербахче» по зубам и вполне проходимая команда. Но учитывая сегодняшнюю историю клубов, то я бы дал все-таки 50 на 50», - цитирует Ташуева «Р-Спорт».

    Первый матч пройдет 14 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, ответный – 21 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

    #ташуев сергей#фк зенит#фк фенербахче#кокорин александр#лига европы#Футбол-Россия
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