Нико Ковач: «Баварии» достался самый сложный из возможных соперников

Футбол 17 декабря 2018 16:46 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал итог жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по которой они сыграют с «Ливерпулем».

«Мы все можем порадоваться такому великолепному жребию. Нам достался самый сложный из возможных соперников.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» играл в финале Лиги чемпионов, сейчас лидирует в премьер-лиге. Они входят в число фаворитов на победу в этой Лиге чемпионов, но мы — «Бавария»!

«Ливерпуль» понимает, что на ответный матч ему предстоит ехать в Мюнхен. Шансы — 50 на 50», - приводит слова Ковача пресс-служба УЕФА.

Первый матч между командами состоится 19 февраля в Ливерпуле, ответная – 13 марта в Мюнхене.