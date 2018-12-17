Нико Ковач: «Баварии» достался самый сложный из возможных соперников - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 16:46Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Сметанникова Дарья

    Нико Ковач: «Баварии» достался самый сложный из возможных соперников

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал итог жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по которой они сыграют с «Ливерпулем».

    «Мы все можем порадоваться такому великолепному жребию. Нам достался самый сложный из возможных соперников.

    В прошлом сезоне «Ливерпуль» играл в финале Лиги чемпионов, сейчас лидирует в премьер-лиге. Они входят в число фаворитов на победу в этой Лиге чемпионов, но мы — «Бавария»!

    «Ливерпуль» понимает, что на ответный матч ему предстоит ехать в Мюнхен. Шансы — 50 на 50», - приводит слова Ковача пресс-служба УЕФА.

    Первый матч между командами состоится 19 февраля в Ливерпуле, ответная – 13 марта в Мюнхене.

    #ковач нико#фк бавария#фк ливерпуль#лига чемпионов
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