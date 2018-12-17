Андрей Аршавин: Я бы назначил Семака в «Зенит» еще два года назад

Футбол 17 декабря 2018 17:14 Источник: «Foot'больные люди» Автор: Липкин Антон

Семак привел «Зенит» к первому месту в премьер-лиге перед зимним перерывом.

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о работе главного тренера команды Сергея Семака.

«Его назначение было правильным решением, – сказал Аршавин в программе «Foot'больные люди» на YouTube. – Я бы назначил его еще раньше – два года назад, когда назначали Луческу.

Мне кажется, у него есть все необходимое для тренера: знания, он человек, которого все знают в футбольном мире, он умеет создать микроклимат.

Ему нужен только ресурс. В «Зените» собран достаточный, на мой взгляд, ресурс, который естественно нужно и хочется усилить. Если руководство сделает для Семака эту опцию, он сможет довести «Зенит» до чемпионства.

Конечно, ему трудно, потому что за «Зенитом» следят. Каждое решение Семака находится под лупой. Любому человеку было бы трудно тренировать «Зенит». А он, тем более, первый русский тренер за последние 20 лет».

Напомним, под руководством Семака, который стал главным тренером «Зенита» в июне, команда лидирует в премьер-лиге перед зимним перерывом, набрав 34 очка в 17 матчах. Также «Зенит» занял первое место в своей группе Лиги Европы и вышел в 1/16 финала.