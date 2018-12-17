Мирча Луческу: «Зенит» сдал под конец года, но меня это не удивило - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 17:17Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

    Мирча Луческу: «Зенит» сдал под конец года, но меня это не удивило

    Румынский тренер работал с российским клубом в сезоне-2016/17.

    Главный тренер сборной Турции Мирча Лучку дал комментарий после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, по ее итогам "Зенит" сыграет с турецким "Фенербахче".

    «В паре «Зенит» – «Фенербахче» фаворитом вижу петербургский клуб. «Фенербахче» сейчас испытывает проблемы, он потерял несколько очков в чемпионате, есть прессинг со стороны болельщиков. Клуб недавно сменил тренера, лишился пары ключевых футболистов. Но у турок будет небольшое преимущество, ведь они перед матчами с «Зенитом» проведут несколько игр национального чемпионата, а, следовательно, будут в неплохой форме.

    «Зенит» сдал под конец года, но меня это не удивило. Команда просто не может физически выступать в трех турнирах одинаково успешно. У питерцев есть возрастные игроки, особенно в обороне, я имею в виду Анюкова и Ивановича. Это нормально, что играть по три матча в неделю для них тяжело. Семак работает очень хорошо, и, если зимой клуб поможет ему усилить состав двумя-тремя игроками, питерцы продолжат побеждать в национальном чемпионате и Лиге Европы», – цитирует специалиста Sport24.ru.

    #Футбол-Россия#лига европы#луческу мирча#фк зенит#фк фенербахче
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