Луиш Нету: Атмосфера в Стамбуле – одна из лучших, что я встречал на футболе

Футбол 17 декабря 2018 17:44 Источник: ФК «Зенит» Автор: Сметанникова Дарья

Защитник «Зенита» Луиш Нету подвел итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Петербургская команда на этой стадии сыграет с турецким «Фенербахче».

«Конечно, будет не очень просто. «Фенербахче» — точно не самый простой соперник. Да, сейчас они переживают не самый лучший период, но недавно пришел новый тренер, который уже приводил команду к успехам в прошлом. Многое будет зависеть и от того, как они проведут январь, смогут ли усилиться. Но в любом случае будет нелегко. Но мы играем ответный матч дома, и я уверен, что в Петербурге нас ждет фантастическая игра.

Атмосфера в Стамбуле — одна из лучших, что я встречал на футболе. Болельщики действительно очень помогают команде, но с другой стороны, если мы заставим их нервничать, то это может сработать и в обратную сторону. Но в целом я советую всем, кто раздумывает, отправиться в Стамбул на выезд. Это действительно отличный город», - приводит слова Нету пресс-служба клуба.

Первый матч пройдет 14 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, ответный – 21 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.