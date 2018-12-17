Олег Кононов: «Спартаку» недоставало борьбы в матче с «Вильярреалом»

Футбол 17 декабря 2018 17:46 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Отметим, что российский клуб не сумел пробиться в 1/16 финала турнира, набрав 5 очков в шести матчах.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался после поражения от испанского «Вильярреала» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы (0:2).

"Впечатления от матча с «Вильярреалом»? Этот матч был финалом, и мы не сыграли его, как должны. Нам недоставало борьбы. По технико-тактическим данным показатели были равны.

Два нападающих? Зе Луиш и Адриано – одни из лучших нападающих в чемпионате России, и они должны были играть в основном составе. Мельгарехо? Для меня он больше игрок атаки. У него хорошее видение поля. Глушаков? Ему надо отдать должное за преданность команде", – рассказал Кононов в эфире канала «Матч ТВ».