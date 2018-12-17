Олег Кононов: Хотелось бы, чтобы все, что было в этом году с Глушаковым, не повторилось в следующем

Футбол 17 декабря 2018 18:23 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ситуацию с капитаном команды Денисом Глушаковым, который подвергся критике со стороны болельщиков после увольнения Массимо Карреры.

«Игрок в опорной зоне всегда важен для меня. Он опытен, капитан команды, к нему прислушиваются футболисты на поле и в раздевалке. У него сейчас очень сложный период в жизни. Есть проблемы вне футбольного поля. Для меня профессиональный футболист — это тот, который выходит на тренировки, минуя все проблемы, выходит на поле и проводит игру, как последнюю. Предыдущие матчи он проводил именно в таком ключе. Что будет дальше, зависит от него. Мне бы хотелось, чтобы Глушаков дальше прогрессировал.

Кто-то из спартаковских болельщиков запутался. Выбегание на поле — это перебор. Игрок полезен клубу, когда он приносит результат команде. Никто не имеет права вмешиваться в дела клуба, Как главный тренер команды я ставлю его в состав, возможно, это кому-то не нравится. Хотелось бы, чтобы все, что было в этом году с Денисом, не повторилось в следующем», - цитирует Кононова «Матч ТВ».