Дженнаро Гаттузо – о продаже игроков: Мы упакуем их и отправим. Скоро Рождество, заверните их и положите под елку - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 18:56Источник: Football Italia

    Дженнаро Гаттузо – о продаже игроков: Мы упакуем их и отправим. Скоро Рождество, заверните их и положите под елку

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо с юмором опроверг информацию о продаже футболистов в зимнее трансферное окно.

    - Мы упакуем их и отправим. Скоро Рождество, поэтому заверните их и положите под елку.

    Все что вы пишете про трансферный рынок и финансовый фэйр-плей, это то, с чем клуб не сталкивался еще. Никто не приходил ко мнеко мне и не говорил: «Мы купим его прямо сейчас» или «Мы не купим его сегодня». Это я слышу только от вас в СМИ.

    Я знаю, что у клуба есть ограничения на рынке, но именно вы продолжаете писать, что мы должны продать Чалханоглу, Сусо, Игуаина… Но это не так.

    Я защищаю не только Хакана, я защищаю всех. Я готов броситься в огонь ради них. Поэтому, когда вы говорите со мной, меня раздражает, так как вы нападаете на моих парней, - цитирует Гаттузо Football Italia.

    Ранее сообщалось, что руководство «Милана» не планирует выкупать форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, и он может перейти в «Челси» по инициативе главного тренера лондонской команды Маурицио Сарри, который тренировал форварда в «Наполи».

    #серия а#фк милан#гаттузо дженнаро#Возможные трансферы
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