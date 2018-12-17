Дженнаро Гаттузо – о продаже игроков: Мы упакуем их и отправим. Скоро Рождество, заверните их и положите под елку

Футбол 17 декабря 2018 18:56 Источник: Football Italia

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо с юмором опроверг информацию о продаже футболистов в зимнее трансферное окно.

- Мы упакуем их и отправим. Скоро Рождество, поэтому заверните их и положите под елку.

Все что вы пишете про трансферный рынок и финансовый фэйр-плей, это то, с чем клуб не сталкивался еще. Никто не приходил ко мнеко мне и не говорил: «Мы купим его прямо сейчас» или «Мы не купим его сегодня». Это я слышу только от вас в СМИ.

Я знаю, что у клуба есть ограничения на рынке, но именно вы продолжаете писать, что мы должны продать Чалханоглу, Сусо, Игуаина… Но это не так.

Я защищаю не только Хакана, я защищаю всех. Я готов броситься в огонь ради них. Поэтому, когда вы говорите со мной, меня раздражает, так как вы нападаете на моих парней, - цитирует Гаттузо Football Italia.

Ранее сообщалось, что руководство «Милана» не планирует выкупать форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, и он может перейти в «Челси» по инициативе главного тренера лондонской команды Маурицио Сарри, который тренировал форварда в «Наполи».