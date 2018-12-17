Дженнаро Гаттузо: Слухи вокруг Игуаина будут всегда, мы не можем их все контролировать

Футбол 17 декабря 2018 19:09 Источник: Football Italia

Тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что в клубе все ценят нападающего Гонсало Игуаина, но тот сам знает, что должен делать больше для команды.

- Я разговаривал с Гонсало, и он первым разочарован сложившейся ситуацией. Он должен передать команде свой опыт и характер, своих целей он сможет достигнуть после этого.

В трудные времена приоритетом являются не цели, а лидерство, Игуаин должен вести за собой своих товарищей по команде, даже если некоторые из них совершают ошибки.



Слухи вокруг него будут всегда, мы не можем их все контролировать, но я сказал ему, что все ценят его, хотя он должен делать больше, - цитирует Гаттузо Football Italia.

Ранее сообщалось, что руководство «Милана» не планирует выкупать форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, и он может перейти в «Челси» по инициативе главного тренера лондонской команды Маурицио Сарри, который тренировал форварда в «Наполи».

Напомним, что аргентинец не забивал за «Милан» с 28 октября.