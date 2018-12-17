«Рубин» проведет три сбора в Турции - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 19:44Источник: ФК «Рубин»Автор: Сметанникова Дарья

    «Рубин» проведет три сбора в Турции

    Стали известны планы «Рубина» на подготовку ко второй части сезона российской премьер-лиги.

    «Рубин» проведет три сбора в турецком Белеке. Первый сбор пройдет с 4 января по 17 января. Второй состоится с 22 января по 2 февраля, третий – с 7 февраля по 21 февраля.

    Информация о датах контрольных матчей и соперниках станет известна позднее.

    После первой части сезона «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

    #фк рубин#рпл#Футбол-Россия
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