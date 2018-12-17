«Рубин» проведет три сбора в Турции

Стали известны планы «Рубина» на подготовку ко второй части сезона российской премьер-лиги.
«Рубин» проведет три сбора в турецком Белеке. Первый сбор пройдет с 4 января по 17 января. Второй состоится с 22 января по 2 февраля, третий – с 7 февраля по 21 февраля.
Информация о датах контрольных матчей и соперниках станет известна позднее.
После первой части сезона «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Футболисты «Рубина» приступят к подготовке ко второй части сезона уже 4 января!🗓— «Рубин» Казань (@fcrk) 17 декабря 2018 г.
Все три зимних сбора наша команда проведёт в турецком Белеке🇹🇷
Информация о датах контрольных матчей и соперниках будет сообщена позднее🔜 pic.twitter.com/mop2qNMwnZ