«Рубин» проведет три сбора в Турции

Футбол 17 декабря 2018 19:44 Источник: ФК «Рубин» Автор: Сметанникова Дарья

Стали известны планы «Рубина» на подготовку ко второй части сезона российской премьер-лиги.

«Рубин» проведет три сбора в турецком Белеке. Первый сбор пройдет с 4 января по 17 января. Второй состоится с 22 января по 2 февраля, третий – с 7 февраля по 21 февраля.

Информация о датах контрольных матчей и соперниках станет известна позднее.

После первой части сезона «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.