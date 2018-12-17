Старейший клуб мира сыграет с «Торпедо» - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 19:47Источник: «RT на русском»

    Старейший клуб мира сыграет с «Торпедо»

    Старейшая команда мира британский «Шеффилд» летом 2019 года и проведет серию матчей в рамках предсезонной подготовки.

    Первым соперником англичан станет «Торпедо».

    Как сообщает «RT на русском» со ссылкой на пресс-службу московского клуба, встреча, инициированная российской командой, состоится на стадионе «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова и станет одним из мероприятий, приуроченных к 95-летию черно-белых.

    Напомним, что футбольный клуб «Шеффилд» из одноименного города был основан в 1857 году. На данный момент команда выступает в восьмом по силе английском дивизионе.

    #фк торпедо москва#товарищеские матчи#Футбол-Россия
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