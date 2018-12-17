Александр Кержаков: В «Зените» нет футболиста, который вдохновлял бы игроков - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 19:48Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Александр Кержаков: В «Зените» нет футболиста, который вдохновлял бы игроков

    Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал выступление команды в первой части сезона.

    ««Зенит», на мой взгляд, в какой-то момент потерял эмоции, никто никого не заряжает, нет футболиста, который вдохновлял бы игроков, если не игрой, то хотя бы поведением. Много футболистов из «Зенита», которые выступают в сборных, говорить о том, что что-то ломается после этого не нужно. Вся Европа играет по 50 с чем-то матчей. Необходимо менять отношение к этому. Нужно искать потенциал в себе. Не может быть такого, что все играли хорошо, показывали результат, побеждали соперников, а потом разучиться играть за две недели.

    В начале сезона были непонятные моменты, которые я не могу объяснить. У команды есть проблема с тем, чтобы взломать массированную оборону соперника», - цитирует Кержакова «Матч ТВ».

    «Зенит» после 17 туров российской премьер-лиги занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Краснодар», идущий вторым, на одно очко.

    #кержаков александр#фк зенит#Футбол-Россия#рпл
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